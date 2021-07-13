裕民(2606)股東會通過每股配發現金股息1.2元，裕民表示，目前市場依舊呈現供不應求狀態，裕民手握適逢船價較低時簽約入袋的14艘新船訂單，並配有最先進的設備及最環保的設計，有利於迎接未來持續看漲的散裝航運市場，再創營業佳績。

裕民航運今天舉行股東會，由董事長徐旭東親自主持，2020年全球受到COVID-19疫情衝擊，影響航運市場需求，波羅的海乾散貨指數(BDI)，在5月時跌至新低393點，鋼鐵、煤等原物料貿易需求因全球經濟幾近停擺而大幅下降；然而自2020年下半年起，由於各項防疫措施逐步落實，產業與民生需求回升，市場開始回溫，受惠於北美穀物出口旺季及各國政府開始振興經濟、擴大內需，航運市場持續恢復動能，由於需求旺盛，今年上半年波羅的海乾散貨指數(BDI)較去年同期大幅上漲2.28倍。

根據國際貨幣基金(IMF)預測，今年全球GDP成長率約6%，各個市場中又以美、中需求相對突出，中國今年GDP成長率有望來到8.4%。中國占全球散裝需求50%以上，中國的經濟復甦，房地產需求回暖，帶動原物料需求，為推動今年散裝航運市場向上的主要動能，而中國鋼鐵需求占全球一半以上，也將逐步進入穩定高原期。澳洲及巴西仍是主要鐵礦砂出口國，其中，巴西復產成長較快，淡水河谷公司(VALE)預期鐵礦石生產高峰將落在下半年，全年產能將增加9%來到3.5億噸。受惠煤碳、穀物、鋼鐵需求皆呈現正成長，BDI指數有望隨之續揚。

裕民表示，為振興疫情帶來的打擊，各國政府紛紛祭出擴大基礎建設等政策刺激經濟，如美國拜登政府推出10年2兆美元的全面性基礎建設方案，再加上先前1.9兆美元的紓困方案，總計將近4兆美元，而隨著疫苗施打率普及化，疫情趨緩之下，預期未來全球各國經濟將加速復甦，需求面也因解封將出現爆炸性成長。

在供給方面，裕民表示，船舶載重噸雖然自從2015年來持續成長，2020年增加3.8%；但是隨著國際環保法規，例如壓艙水系統規約強制執行以及IMO新制定的EEXI及CII低碳公約即將實施，老舊船隻被迫逐漸淘汰，市場運力可望下修。目前全球散裝船訂單在6%以下，處在歷史低檔，且全球船廠到2023年都以建造貨櫃船居多，未來散裝船2到3年內都將呈現低成長，加上環保因素的汰舊換新，低運力成長有利於散裝市場復甦。(2-1)