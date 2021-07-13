2021年WSBL女子超級籃球聯賽新人選秀會報名已於昨天（12日）截止，共有5位球員報名，分別是陳怡萱（台灣師大）、楊婉琳（佛光大學）、吳采庭（台北市大）、謝津宛（世新大學）、楊舒晴（清華大學），選秀順序依序為台電、中華電信、台元、國泰人壽。

今年度WSBL新人選秀會將於7月21日登場，由於國內新冠肺炎疫情仍無法放鬆防疫，中華民國籃球協會為避免室內群聚，這次選秀會將以線上連線方式進行，此外，WSBL球團決議今年度起各隊無法再保留建教合作學校球員，欲進入WSBL的球員必須透過報名選秀會。

WSBL新人選秀今年已邁入第三年，5位報名球員均是UBA各級好手，台師大中鋒陳怡萱、佛光前鋒楊婉琳在今年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強決賽均有精彩表現，北市大射手吳采庭是球隊主力戰將，世新大學中鋒謝津宛則擁有2017年U16、2018年U18兩屆青年隊國手資歷，楊舒晴來自今年度UBA二級冠軍清華大學。