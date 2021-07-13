陳美鳳劇中大翻垃圾堆。（民視提供）

洪都拉斯劇中丟掉對陳美鳳很重要的打火機。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》12日播出陳美鳳飾演的江美娟得知丈夫的遺物打火機放在達哥(洪都拉斯飾)那，沒想到達哥已扔掉，江美娟便衝去垃圾場尋找，這一段劇情洋蔥大噴發，也衝出收視5.75高點，有觀眾留言「美鳳姐演技大噴發，跟著一起流淚」、「媽媽看到這大哭，應該是想念爸爸」，還有人留言「陳美鳳哭成這樣要問鼎金鐘獎嗎」，許多觀眾說第一次看陳美鳳埋在垃圾堆裡找東西，覺得很稀奇，陳美鳳則透露自己私底下真的有在垃圾堆裡找東西，因為曾經不小心把1克拉鑽石戒指當垃圾扔了。

陳美鳳說，記得鑽戒是多年前買給自己的生日禮物，結果洗完手後用衛生紙包起來擦乾，卻不小心當垃圾丟掉，那時候翻了家中所有的垃圾桶，還跑去大樓的垃圾集中場，還是沒找到，最後只能安慰自己就當作破財消災，不過也學到教訓，以後就算要擦乳液也不會把戒指拿掉。

洪都拉斯則自嘲可能有初老症，好幾次要隨手丟垃圾，都會丟成另一手握著的手機，幸好5秒就回神，趕緊從垃圾桶裡把手機撈回來。

陳美鳳說，她飾演的江美娟跟霍正奇飾演的斌哥感情是朝朝暮暮，尤其停留在最美好的時光，就像優雅的台語詩詞「愛日頭、愛月娘、擱愛你，愛日頭天光時，愛月娘暗頭冥，愛你是不管時」，所以當達哥丟掉打火機時，才會心急只想趕快找出來。不少觀眾留言心疼江美娟癡情，陳美鳳回說「我本人也是這樣」。洪都拉斯則說那一場戲，光是排戲就讓他很虐心，尤其自己在心儀人面前，卻比不上一顆打火機，真的很心酸，但也讚劇情鋪陳很寫實，後續劇情會有大突破轉折，讓他很期待。