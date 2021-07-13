大陸半導體國家隊的紫光集團，近期遭債權人徽商银行以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整，引發市場震撼，但旗下DRAM 與 NAND Flash 的製造商長江存儲以及NOR Flash製造商武漢新芯目前營運無虞。然而，美國美國國會部分議員要求美國商務部將長江存儲列入實體清單，指稱該公司與大陸解放軍有關。

外媒報導，美國眾議院外交委員會共和黨議員Michael McCaul和共和黨籍參議員Bill Hagerty致函給美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo），認為該公司產品運用在大陸國防、AI以及航太領域，該公司管理人員之前曾在大陸晶圓代工龍頭中芯國際任職，由於中芯國際也被認定是有大陸解放軍背景的陸企，其晶片替大陸軍方代工生產軍用晶片，運用於通訊、運算、情報蒐集以及偵查等相關科技或是替大陸工信部提供資訊，甚至直指母公司紫光集團更是大陸半導體重點扶持對象，與大陸軍方過從甚密。

長江存儲原本預計在2021年中試產 192 層3D NAND，打算與該產業的巨頭三星電子、美國記憶體大廠美光一較高下，但目前情況為未知數。被市場譽為台灣DRAM教父高啟全，在2015年10月退休後轉戰紫光，震撼半導體業界。高啟全當時同時擔任長江存儲執行董事及代行董事長、武漢新芯執行長等職位，就是要抵抗當時在記憶體領域獨霸的三星電子。

高啟全任內，協助紫光集團完成合併武漢新芯及NAND Flash整合，並成立長江存儲及完成3D NAND技術發展，成功開發Xtacking 技術，2020年4月完成128 層 3D NAND研發。然而，高啟全在5年合約期滿後，2020年10月離職並轉進台灣再生晶圓廠辛耘，於湖北投資12吋再生晶圓廠晶芯半導體。高啟全當時指出，他在紫光的任務功成身退，並仍相當看好大陸半導體產業發展。

長江存儲目前在市占率為3.8%，主要生產64 層與 128 層 3D NAND Flash，根據調研機構TrendForce指出，長江存儲目前打算擴產，若產能有機會翻倍成長，市占率有機會成長至6.7%。