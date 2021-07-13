炎炎夏日，在堪稱水果寶島的台灣，正是盛產芒果的季節，不過芒果卻受到疫情波及而滯銷，不只外銷減量，在國內提升三級警戒、禁止內用後，許多餐飲業者停業、甚至倒閉，導致一顆顆飽滿多汁的芒果無處可銷。尤其在Delta變種病毒入侵枋山，導致一波芒果退訂潮後，不禁讓人感嘆，農民辛苦耕種，不只要看天吃飯，現在還得看病毒發展。

過去曾任花蓮縣觀光處處長的唐玉書，認為農產品是很重要的觀光資源，也是最能代表台灣精神的作物之一，所以過去一直很關注臺灣各地農民，也常與其他縣市共同行銷推廣農產品。她表示，今年因疫情關係，過去銷量穩定的水果，包含荔枝、水蜜桃、西瓜等，或多或少都受到影響。

這半年來，唐玉書就收購了不少水果，用行動支持農民。她提到，自己其實是默默做這件事，沒想到1111人力銀行總裁林文雄也注意到了，而且也願意為農友共同推廣行銷！對此，1111人力銀行總裁林文雄回應：「看到唐玉書自發性為農友們付出，心裡真的很感動，這樣善的循環一定會讓台灣變得更好！1111人力銀行也一定會竭盡所能支持！」

近期得知熟識的果農正愁愛文芒果因疫情而銷量遽減，而愛文芒果又比其他芒果種類的產期還晚，民眾可能近期吃了不少芒果，所以購買欲更低。唐玉書二話不說，先自掏腰包收購了2、30箱分送給親友，並在FB上PO文鼓勵朋友購買。

體諒農民忙於採收，甚至主動協助統計數量、核對匯款資料等，唐玉書說只要幫得上忙就會盡全力！透過她的號召，目前訂單已經超過百箱。其中唐玉書特別感謝凱格蘭創意整合行銷的負責人陳麗貞，因為她的公司也是疫情下的重災戶，但還是願意為農友出一份力，訂購4、50箱，把愛文芒果的好滋味分享給身邊親友。

唐玉書除了自行認購愛文芒果，也號召親朋友好友一起訂購，為芒果果農盡一份心力。（圖/唐玉書提供）

唐玉書謙虛表示，自己只是運用身邊的資源，讓有需要被拉一把的農友能有一點幫助。因為疫情影響的層面很廣，社會氣氛也比過去低迷，她鼓勵大家正面思考、保持樂觀。雖然這場戰「疫」不知道何時能結束，但危機就是轉機，趁這段時間多充實自己，蹲的越低、才能跳得更高。最後她也為果農們像民眾喊話：「心情不好時，吃水果有助於身心健康！」希望全民攜手抗疫、共度難關。