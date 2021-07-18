被譽為「葡萄界愛馬仕」的日本「浪漫紅寶石 Ruby Roman」，今年7/16，在日本石川縣金澤市舉辦的日本高端紅葡萄拍賣會中，由在台經營日系「裕毛屋凱福登生鮮超市（Yumaowu）」的日本裕源株式會社長謝明達，以單串140萬日幣、折合新台幣約35萬元的創新高價標下，限量8串，全部被預購一空！

由於單串日本紅寶石葡萄，總數量僅有25-30顆，換算起來，每顆要價破萬元！裕毛屋台中公益店今（18）日首度公開這批要價不斐的「浪漫紅寶石 Ruby Roman」，甚至罕見地請保全業者全程予以保護，猶如在保護真正的紅寶石。

日本目前最名貴的葡萄品種，是由石川縣政府農業研究中心耗費14年試驗培育出的「浪漫紅寶石 Ruby Roman」，目前僅當地政府核可的農家才能種植。在2008年8月上市，以其高甜度聞名，一顆葡萄的大小逼近高爾夫球，重量與糖度均經過嚴格檢驗，拍賣價格已連續4年突破百萬日圓，每年產量極為有限，皮香肉甜，吃後還帶點紅酒味回甘，是近年來日本人趨之若鶩的高品質精品水果。

裕毛屋台中公益店長王煜光表示，第二批「浪漫紅寶石 Ruby Roman」預計8月初引進裕毛屋超市販售，單串要價新台幣4000～6000元。

裕毛屋凱福登生鮮超市董事長謝明達表示，日本人很重視「感恩」，每逢過節或特定時刻，對於幫助、提攜過自己的師長和長輩，或是有合作的公司或客戶，都必定會有所表示，相信國人在近期日本接連回贈疫苗送暖的心意中，就可以深刻的感受到了。

他強調，此次希望藉由標下「浪漫紅寶石 Ruby Roman」致意台日友好堅定不移，一方面支持農家疫情之下辛苦一年的種植，一方面也將此品種介紹給台灣民眾，期待未來在各方面都能有更多的交流。

事實上，今年3月聽聞大陸暫停台灣鳳梨進口，謝明達隨即聯絡行政院祕書長李孟諺、農糧署長胡忠一，表達願意加大力度挺故鄉農產品，日本裕源常年輸出台灣優質農特產，繼2020年採購台灣鳳梨100公噸，今年原已確定採購120公噸，在鳳梨事件後，再加碼採購100個貨櫃（超過600噸），並接續採購台東及花蓮鳳梨、屏東枋山芒果、高雄旗山香蕉、高雄大樹玉荷包荔枝等，每週至少有4個貨櫃，把最鮮美的台灣在地水果與特產，分享到日本，為台灣農特產推廣盡心盡力。

1988年裕源紡織董事長謝式銘與日本歷史悠久、信譽卓著之生鮮超市-稻毛屋(INAGEYA)集團合作，引進日本大型連鎖超市之經營技術，在台灣開設裕毛屋超市，2003年由謝明達接任引進日本ITO YDGATO GROUP及7-ELEVEN連鎖超市之經營技術。

裕毛屋店內除了多達3000項日本農特產、水產以外，每天從澎湖空運新鮮漁獲以及精選台灣各地高品質農特產品直送，店內熱賣的，還有以天然酵母製作的各種口味麵包，更是台灣首家以天然酵母麵包，成功打進日本超市的業者。