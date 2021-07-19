（ETtoday提供）

不滿立委林昶佐疫情期間的問政表現，以及在環南市場打柯P遭自治會長林勝東回嗆事件，萬華民眾發起罷免林昶佐連署。而台北市民對於選區立委問政評價最新民調今（19）日出爐，蔣萬安整體評價最高；中正、萬華區立委林昶佐則不僅居於末位，在自己的選區中更是最低分。

無黨籍台北市議員鍾小平今(19)日把第一階段4300份連署書送進中選會，痛批林昶佐無視選區民意，完全配合綠營演出，根本是「養老署咬布袋」。

鍾小平說，當時外界污衊萬華是破口，唯一在地的萬華立委林昶佐竟在「3+11」公文要求解密公開時，投票護航執政黨，而國民黨團發動3千萬劑疫苗必須買足的提案時，林昶佐竟投下反對票，孰可忍孰不可忍。

另一位罷免領銜人Eric黃裕鈞坦言，萬華畢竟還是深綠票倉，罷免的難度頗高，但他強調，這次所有罷免團體都是「由下到上」，收到民意陳情後才著手推動，所以他們對這次的罷免行動還是非常有信心。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心今（19）日公布最新民調，在台北市現任立委的問政表現的評價方面，蔣萬安整體評價最高；中正、萬華區立委林昶佐則不僅居於末位，在自己的選區中更是最低分。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。