大部分的人都擁有一夜暴富的夢想，但真正想要達成卻不容易。《靈匣網》近日發文分享，生肖屬虎、龍、豬和雞的人非常渴望能夠發大財，但越是抱持著這樣的念頭，越是容易失利，被所謂的「發財機會」耍得團團轉。

1、生肖虎

屬虎的人大多賭性較重、耐心不足，有時候腦袋一熱就揮霍大筆金錢，在面對刺激、高報酬的股市，大多數人都會精準估算、分析後才投入，但屬虎的人不會做這些事前功課，反而把股市當作賭場一樣押寶，尤其是丙寅年出生的「火虎命」，看到高收益的投資就像看到肥羊，忍不住猛撲，但畢竟人的運氣很難掌握，最後的結果多半十賭九輸。

2、生肖龍

屬龍的人一定要記得不能太「貪」，不只是貪利，也要小心貪多，千萬別一看到有興趣或是熱門的投資項目、發財機會就想要這個玩玩、那個也玩玩，太多的項目會害得你們顧此失彼，就算有再多的手和頭腦也無法應付過來，最終你們只是被這些發財的機會玩得團團轉，全部變成一場空。

3、生肖豬

屬豬的人經常被狐朋狗友欺騙，只要身邊有人說哪個機會好，甚至出言慫恿你們去投資，你們就會傻傻地跟風，或是義氣地拿出錢幫助朋友，事前完全不做調查或功課，因為在你們的眼裡看來，只要是朋友說出口的一定就是非常可靠，到最後投資失利或朋友捲錢跑了，才驚覺自己看錯人，開始悔不當初。

4、生肖雞

屬雞的人心裡非常清楚，有很多聲稱可以讓人發財的「機會」，其實只是陷阱，但現實總是殘酷的，就算再怎麼努力賺錢理財，還是很難改變命運，在渴望一夜暴富的慾望之下，你們的理性會完全被吞沒，容易將當初不相信的「發財機會」當作人生寄託，最終誤入歧途。