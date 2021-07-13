《國防新聞》（Defense News）12日報導，儘管印度近年來積極推動國防自主，甚至下令禁止進口某些武器，強迫國內研究機構發展相關製造能力，但專家指出，印度國防工業還不夠成熟，現行政策只會讓民營企業成為官方的「分包商」，無益於幫助其成長。

印度近年來啟動多項政策，包括在進口武器時同時要求技術轉移，讓印度本土企業在外國公司協助下設廠，強化基礎建設和技術並帶動國內產業成長的「來印度製造」（Make In India）；將部分軍械製造廠公司化；以及先後通過兩份禁止進口清單，第一份為火砲、突擊步槍、巡邏艦、聲納系統、運輸機、彈藥、傳統柴電動力潛艦、通訊衛星、艦載巡弋飛彈等101項，第二份則為下一代巡邏艦、單發動機輕型直升機、空中預警及管制機、用於山區地形的中功率雷達、陸基中程地對空飛彈、固定翼式迷你無人機等108項。

印度希望藉此在2025年讓國內國防生產額達到250億美元（約新台幣7000億元），其中50億美元（約新台幣1400億元）為外銷；2027年實現70%武器國防自主；10年內讓國防出口額高於進口額。

不過根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI），印度多年來持續在武器進口排名佔據前列，平均每年國內國防生產額僅約100億美元（約新台幣2800億元），且國營企業獲得近80%的相關合約；國防諮詢公司「Insighteon Consulting」執行長齊布（Rajiv Chib）指出，在國防工業體系不夠成熟下，此類政策只會讓國營企業受益，民營國防企業卻仍苦苦掙扎，淪為國營企業的分包商。

齊布強調，若要與西方軍工企業接軌，就必須捨棄偏重國營企業的「蘇聯模式」；印度國防製造商協會（SIDM）主席巴蒂爾（Jayant Damodar Patil）建議，為求國防創新，政府應給予民間公司補助，打造公平的競爭環境；前國防部採購主管雷（Vivek Rae）則認為，應設立類似美國國防部武獲副部長的職位，改善印度國防採購上的協調和管理。