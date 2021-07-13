總統蔡英文12日在臉書貼文表示，台積電和鴻海/永齡基金會此次疫苗採購專案「經過政府和民間共同努力，符合三大原則」。對此，資深媒體人趙少康直言，「行政院和蔡英文忙著收割郭董的成就與光環，強調是在政府協助下才能完成任務，大言不慚的態度令人嘆為觀止」。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康今(13日)在臉書發文表示，「民進黨擋不住郭董義舉」。他提到，郭董和台積電終於順利簽約取得BNT疫苗，不只能緩解國內疫苗荒，更大的貢獻是造福12到18歲的年輕人，讓這個年齡層也有疫苗可打，不知安了多少父母心。

趙少康說，不過，從郭董宣布捐贈疫苗起，就引來綠營側翼群起圍攻，酸言酸語不斷，深怕郭董成功買進疫苗，會證明政府有多無能，歷經艱辛，最後求見蔡英文才終於突破政府設下的重重關卡，替台灣人民買進救命的疫苗。

趙少康續指，就在疫苗成功簽約後，只見行政院與蔡英文忙著收割郭董的成就與光環，強調是在政府協助下才能完成任務，大言不慚的態度令人嘆為觀止。民間企業替台灣買疫苗還要拜託政府高抬貴手，台灣人民都看在眼裡。最後，趙少康直言，回顧過程中政府各種荒謬言行，讓人要再度對郭董致上謝意與敬意。