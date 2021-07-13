台日桌球名人夫妻江宏傑與福原愛8日發表離婚共同聲明，證實5年婚姻破局。江宏傑離婚後，狀態調適不錯，工作仍一切進行中，13日晚間照常與師妹林葦妮（⽊⽊）在IG直播，邀來動力火車擔任嘉賓，動力火車親自教導江宏傑、木木唱歌，互動逗趣，雖然有許多網友留言不免會提到福原愛，但江宏傑不受影響，敬業的享受直播時光。

江宏傑宣布離婚後，首度在直播中露面，他一開播後看起來心情緊繃，大喊：「超緊張，連呼吸都有困難，天啊，沒有辦法呼吸。」他提到在直播前，因為要在直播中挑戰唱歌，坐立不安，甚至連晚餐也沒能好好的吃，還特別喝蜂蜜水潤喉，他無奈：「有種恐慌症的感覺。」

江宏傑勇敢挑戰唱歌，動力火車也直誇隔行如隔山，江宏傑、木木向來不常唱歌，這次在直播中直接學歌唱，相當認真。江宏傑也自認過去在KTV唱歌，聽起來都很好聽，但在私下唱歌會覺得沒那麼好聽，動力火車也解答：「因為KTV麥克風有很好的回音，就像是在浴室唱歌，也是因為有回音，就會覺得很好聽。」

尤秋興笑虧江宏傑說其實唱歌算是天份，也要靠練習，「我們原住民是有天份，但也有很多原住民不會唱歌，那大部分原住民是音感很好，這也跟運動有關係，都可以用練習得，多唱多練就比較熟悉。」