國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨3點半左右，發生4部大小車輛連環追撞車禍，造成曾姓女駕駛、許姓男駕駛及郭姓女乘客等3人重、輕傷，事故發生是1部綠色自小客車與1部白色自小客車先發生追撞，停在內2側車道，後方第3部自小客車及1部大貨車因閃避不及再發生追撞，4部大小車追撞成一團，占去3線車道路面，導致北上車道封閉近1個小時才恢復，事故肇責正由國道警察第2大隊造橋分隊調查中。