國1造橋段4車暗夜連環追撞 3人輕重傷 08:432021/07/14 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨發生4車追撞車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號北上121公里造橋路段，14日凌晨3點半左右，發生4部大小車輛連環追撞車禍，造成曾姓女駕駛、許姓男駕駛及郭姓女乘客等3人重、輕傷，事故發生是1部綠色自小客車與1部白色自小客車先發生追撞，停在內2側車道，後方第3部自小客車及1部大貨車因閃避不及再發生追撞，4部大小車追撞成一團，占去3線車道路面，導致北上車道封閉近1個小時才恢復，事故肇責正由國道警察第2大隊造橋分隊調查中。 花蓮連震22次 氣象局：7日雙主震餘震 未來一周還恐有規模5強震 台南空蕩蕩 12人爽玩120公頃農場 #造橋 #121 #車追 #車禍 #3人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長照機構解封規畫 工作人員需8成接種 04:102021/07/14 焦點要聞 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 05:112021/07/14 財經 微解封首日 訂房電話終於響了 預約多在8月後 04:102021/07/14 焦點要聞 地牛翻身伴恐怖地鳴 花蓮2樓圍牆倒塌 畫面曝光 08:012021/07/14 生活 國銀中小企業放款 提早達陣 04:102021/07/14 金融．稅務 遭男友盜攝性愛片 妙齡女分手四年後驚覺成色情網站女主角 09:182021/07/14 社會 微解封 合歡山看日出 科博館瘋恐龍 04:102021/07/14 地方新聞 歐國盃》賽會最佳11人出爐 義大利5員C羅遺憾落榜 08:012021/07/14 體育 「不想群聚」拒好友一起釣魚 3友翻臉持刀衝去圍砍 07:402021/07/14 社會 民眾觀望 埔心牧場六福村未見人潮 04:102021/07/14 地方新聞 在家運動夯 台東健身器材熱賣 04:102021/07/14 地方新聞 社會熱門新聞 殺人閃電影像曝光！瞬間天空全白 苗栗男疑遭雷擊轟頂不治 - 社會 逆子砍母37刀斷頭丟下12樓判無罪 高院更一審今宣判 - 社會 大逆轉 逆子砍母37刀斷頭丟下12樓無罪改判無期徒刑 - 社會 拉法葉案軍火商汪傳浦不法所得 高院裁准沒收5億餘美元 - 社會 苗栗男慢跑遭雷擊「斷氣又復活」 天氣測報暗藏生死密碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。