車用散熱商機逐漸浮現，散熱廠—雙鴻(3324)車用產品佈局已見到成果，歐洲及美國各一家車廠產品預計第4季開始出貨，雙鴻董事長林育申也看好車用散熱前景，林育申表示，目前公司與歐美、大陸多家車廠有不少合作案，預期車用產品業績將逐年發酵，在車用及水冷等新產品出貨開始放量下，雙鴻明年營運展望樂觀，預估將較今年兩位數成長。

電動車銷售量日增，且自駕車技術逐漸成熟，為散熱產業帶來新商機；雙鴻在站穩NB及伺服器散熱領域後，也積極朝車用市場佈局，經過約3年的努力，車用產品佈局已見到成果，歐洲車廠及美國車廠車用GPU散熱產品預計將於第4季開始出貨。

林育申表示，各大車廠積極投入研發自駕系統，並推出新款電動車，讓自駕車系統及電動車發展愈來愈快，預期電動車將在2023年爆發，公司近幾年跟歐美各大車廠及大陸電動車大廠等合作開發產品，預期公司車用產品業績將隨著電動車產業發展逐年成長。

除車用產品佈局已見到成果，水冷散熱逐漸成為電競PC及高階伺服器/資料庫中心散熱主流技術，雙鴻在水冷散熱技術亦佈局多年，預期明年第1季開始導入客戶GPU產品，為公司營運再添新動能。

隨著水冷及車用新產品佈局發酵，雙鴻樂觀看待明年營運，預期明年伺服器佔比可望拉升至20%，儘管NB明年出貨量可能與今年持平或個位數成長，但因NB採用的VC單價較高，預估NB相關營收會比今年好，明年雙鴻營收可望較今年兩位數成長，毛利率及獲利將優於今年。