中國外交部網站14日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間13日在杜桑貝同塔吉克外長穆赫里丁共同會見記者時提出：充分發掘「上海精神」的時代價值；切實發揮安全合作的保障作用；加快推進共同發展的合作布局；繼續引領開放包容的區域合作等4點上合組織壯大的主張。

王毅表示，今年恰逢上海合作組織成立20周年，上合組織發展到了一個關鍵節點。塔方是上合組織輪值主席國，雙方就如何推動上合組織發展壯大深入交換意見。中方對此有以下主張：

一是充分發掘「上海精神」的時代價值。以「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」為內涵的「上海精神」，是上合組織秉持的核心理念，也是上合在國際上樹立起的一面旗幟。在「上海精神」指導下，上合組織超越社會制度和歷史文化不同，樹立了新型國家關係典範。面對當前百年變局和世紀疫情，「上海精神」的時代價值進一步凸顯。上合組織成員國應當從中汲取精神力量，繼續引領上合組織的發展方向。

二是切實發揮安全合作的保障作用。上合組織以維護成員國共同安全為重要使命，將打擊「三股勢力」作為核心任務，以實際行動踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，建立了軍事、反恐、禁毒、網路安全等聯合演習機制，構建起嚴密健全的執法安全合作網路。我們要繼續用好用足這些合作機制，切實為各國經濟社會發展創造良好安全環境。

三是加快推進共同發展的合作布局。上合組織積極開展全方位務實合作，簽署多邊經貿合作綱要、國際道路運輸便利化協定等重要文件，深度參與高品質共建「一帶一路」，在互聯互通、經貿投資、能源資源等領域實施了一大批戰略性大項目。要進一步深化發展戰略對接，完善區域一體化布局，促進彼此利益融合。

四是繼續引領開放包容的區域合作。上合組織傳承絲路精神，宣導尊重多樣文明，在交流互鑒中共同進步，在相容並蓄中共謀發展，成為擁有8個成員國、4個觀察員國、6個對話夥伴，全球面積最大、人口最多的區域組織。應當推動上合組織機制體制建設不斷進步，走出一條符合時代潮流的區域合作之路，推動上合組織在地區和國際事務中發揮更大作用。