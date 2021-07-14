梁姓男子今年5月12日前往聯合醫院陽明院區急診室就診掛號，因等待2小時，竟對著歐姓護理師恐嚇「我是不是應該拿一把槍把她幹掉」，導致3名醫事人員心生畏懼，無法照顧其他病人，士林地檢署根據急診室監視器錄音錄影檔案，認定他違反醫療法以及刑法妨害自由罪，依法起訴。

50歲的梁男，曾參選士林區某里長，多次與人發生糾紛，還因違反選罷法後經檢察官偵查處分不起訴，案發當天，他下午2點到急診掛號，經過2小時仍沒看到醫師，他打算退掉掛號，又故意找護理師麻煩。

護理師問他「有去看過診嗎？」、「有去看醫生嗎？」梁男因不滿久候，竟在急診室內咆哮：「我是不是應該拿一把槍把她幹掉？」、「在問什麼東西、在搞什麼東西！我來不就是要看醫生」。

另外，護理長、醫師都上前了解情形，但梁男仍持續叫囂，導致3人心生畏懼，且無法繼續照護病人及看診，後經護理師報警，轄區員警到場。梁男事後辯稱，因發現有便血不止的情況，才會情緒失控。檢察官認為梁男違反刑法以及醫療法中的妨害醫事人員執行醫療業務罪，依法起訴。