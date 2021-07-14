小桃小園出任務用注音符號解開校園密碼。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

自己走路進校門上學有禮貌。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

體育老師化身卡通人物一起解開校園密碼。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

三級警戒期間全面停止到校，直接迎接暑假，學生將經歷近4個月的居家時光，桃園市教育局為了讓小一新生提前有心理準備迎接小學生活，拍攝3支《小桃子上學趣》影片，以闖關方式認識校園環境、學習注音符號、英文字母和健康體操，即起觀看影片留言還能抽小桃子玩偶。

每逢新學年開學，不少新生產生分離焦慮，小一教室不時上演「生離死別」，教育局指出，從學前轉換到學齡階段，小一新生剛離開幼兒園生活，就要面臨學習環境轉變而帶來的各項挑戰，今年適逢疫情，又無法提早進入校園認識環境，因此委由南崁國小及建德國小團隊規畫《小桃子上學趣》3支影片。

南崁國小校長黃從孝說，影片以兒童節目製作方式，讓孩子從遊戲中學習，從影片中熟悉學校環境，把身心都準備好迎接小學生活的來臨，快樂上樂趣，包含《入學起手式》由小櫻桃姊姊到國小校園探索有趣新鮮事，教導整理儀容和書包，《ABC小櫻桃大冒險》和體育老師一起唱唱跳跳認識有趣的英文字母、《ㄅㄆㄇ小桃小園出任務》和小櫻桃姐姐用注音符號在校園中闖關，認識各處室，找到神秘人物，寓教於樂。

教育局說，除了親子共賞的《小桃子上學趣》，也特別針對新生家長製播「提升保護力，增進學習力」的影片，讓家長與孩子共同找到新生活的節奏感，希望即將入學的小桃子們，都能以正向的心情與基本能力，開心迎接學習新生活，即起上桃園市教育局國小教育科YouTube頻道，觀看影片後留下心得或闖關答案，9月底將抽出10位幸運小朋友獲得小桃子玩偶。