7月13日起全國微解封，但是八大行業持續停擺，眾多酒店小姐哀嚎快活不下去，並透露有酒客開出每小時2500元高價，要求私下接客。不過有經紀公司強調不准私下接客，若抓到絕對嚴懲，只能寄望「快點打疫苗」，娛樂行業也能快點開放。

從5月19日全國進入三級警戒迄今，酒店等娛樂場所已經停擺近2個月，相關從業人員快要撐不小去。據ETtoday報導，有酒店小姐透露，不少客人透過幹部提出「私下接局」，甚至開出每小時2500元價碼，幹部抽成500元、小姐拿2000元。

不過，有經紀公司表示，嚴格禁止旗下小姐私接生意，如果抓到絕對嚴懲；幹部則說不敢幫忙牽線，但聽說仍有小姐為了生計，私接陪酒、伴遊或「出國打工」等情形。

業者無奈表示，只能期望快點打疫苗，疫苗施打率提升、警戒降級，這樣酒店等娛樂場所才能重新開放，生計也才能維持下去。

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