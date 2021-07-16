大陸《新京報》16日報導，中國大陸多個地區重點公共場所宣布實施「二碼聯查」，進出這些地區政務大廳、火車站、景點、學校等人群密集公共場所的人員，將同時查驗健康碼、疫苗接種記錄「二碼」。同時，多個地區提出，將對未接種人員進行資訊登記，動員其及時接種等；接著重點將是12歲以上、未滿18歲民眾的接種工作。

據中國國家衛健委統計，截至2021年7月13日，全大陸接種疫苗已超14億劑次。

近日，山東煙台、浙江溫州、江蘇南通等多地下轄區縣陸續發布通告，將在轄區內重點公共場所實施「二碼聯查」，即同時查驗健康碼及新冠病毒疫苗接種記錄。

據浙江麗水市蓮都區疫情聯防聯控指揮部通告，由於國外疫情形勢仍然嚴峻複雜，大陸安徽、廣東、雲南等省市先後出現本土病例，7月10日起，對機關企事業單位、醫療機構、車站、地鐵站、養老院、學校等人員密集場所實行「二碼聯查」。

《新京報》報導，大陸多個地區已陸續出台類似通告。通告中列舉的重點公共場所，還包含圖書館、餐飲門店、網吧、影院、KTV等文化娛樂場所、賓館、酒店、商場、超市、銀行、農貿市場、健身房、宗教場所等。

這些地區啟動「二碼聯查」的時間，基本在7月中上旬至8月初期間。如陝西延安為8月1日起，浙江溫州為7月10日起，江西井岡山為7月15日起，福建晉江為7月22日起。

多個地區通告顯示，對於未接種疫苗人員，將作資訊登記，動員其及時接種，也有地區提出，對於「應接未接」人員，原則上限制進入一些場所。

如福建晉江要求，8月1日起，「應接未接」人員原則上不得進入醫院住院部、景區景點等重點公共場所。浙江蒼南、龍港、樂清要求，7月16日起，原則上不允許未接種人員（禁忌症除外）進入重點公共場所；江西贛州下轄的於都、定南、安遠、贛縣等也均有如上要求。

此外，針對農村集市的攤主，江西、浙江多地提出，無禁忌病症而未接種疫苗的不得出攤。四川高縣、陝西延安等也有此要求。延安還提出，公共交通行業司機、從業者未完成疫苗接種不允許出車。

針對大型會議等聚集性活動，浙江鹿城、蒼南、龍港、樂清要求實行疫苗接種准入制。未接種疫苗的可持7天內核酸檢測陰性證明參加活動。

對於入境人員及相關人員，多地均規定，在居家健康觀察期間，與入境人員共同居住生活的人員必須接種新冠病毒疫苗，否則居家期滿後的審核不予通過。

同時，各地發布的通知還提出，黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員，除禁忌症外，限期完成接種，實現「疫苗接種清零」。如江西南通通州區要求，7月15日前實現全區黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員除禁忌症外接種清零。

《新京報》報導，多個地區通告已針對無接種禁忌症的人員，明確了疫苗接種規定期限。

陝西延安提出，凡年滿18周歲以上（不限戶籍）且無接種禁忌症的人員均須接種，7月23日前，請未接種人員完成第一針接種，8月15日前完成第二針接種。浙江、福建、江西等多地均有此要求，兩針疫苗接種期限在7月下旬和8月下旬前後。

對確有接種禁忌症者，陝西延安通告表示，必須由接種點負責醫療保障的醫生甄別並開具證明，由各接種點蓋章確認。

此外，各地還要求公共場所、服務行業單位業主或經營管理者要承擔「應接盡接」的主體責任，未接種的，由行業主管部門納入疫情防控重點監管，限期整改到位。

至於18周歲以下民眾接種時機，7月11日召開的國務院聯防聯控機制記者會上，中國疾控中心研究員邵一鳴表示，經過專家認真地審評論證，國藥中生和科興中維兩家公司的疫苗對3到17歲人群是安全的，已經批准可用於3到17歲人群的疫苗接種。

多地已經就此公布具體安排。「贛州發布」稱，9-10月份為疫苗接種攻堅月，重點對目標人群中的未接種人員進行補種，並適時啟動12-17歲人群接種。

廣西疫情防控領導小組也於近日發布提示，7月分啟動12-17歲人群的疫苗接種工作。其中，7月分完成15-17歲人群的第一劑接種，8月份啟動12-14歲人群接種，10月底前完成全程接種。