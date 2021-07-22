中央訂於7月31日疫苗覆蓋率目標達25％，花蓮縣政府表示，花蓮疫苗覆蓋率早已達標，截至目前共有8萬多人接種，縣長徐榛蔚表示，自己也預約第三輪施打疫苗。她也再度呼籲中央應儘速核准地方政府採購疫苗，比照台積電、永齡、慈濟基金會模式，備妥足夠數量的疫苗，不僅讓民眾有選擇的權利，也能提升疫苗接種率。

徐榛蔚表示，中央訂於本月底疫苗覆蓋率目標達25％，而花蓮縣提前於7月19日覆蓋率達25.2％，結至7月21日花蓮縣疫苗接種人數共82427人，覆蓋率達25.5％，高於全國的23.5％。

對於第三輪1922平台預約進度，目前各家診所、醫院及衛生所可預約數合計為19326人，已成功完成預約數為12555人，將於7月23日至29日施打，徐榛蔚說自己已經預約接種，因多數民眾選擇診所施打，她鼓勵可到醫院施打，醫院的場地較大，也較舒適，也能跟其他病患做好區隔分流。

衛生局長朱家祥表示，疫苗接種第二輪結至7月21日完成接種人數為7588人，接種率為101％。對於第三輪疫苗預約仍以全縣32家合約診所人數最多，各鄉鎮市衛生所人數較少，除了花蓮國軍總醫院預約以滿之外，其他醫院仍有剩餘名額。他鼓勵鄉親們為保障自身健康安全，提高疫苗接種覆蓋率，請踴躍上網1922平台預約登記。

此外，徐榛蔚也再次向中央喊話，雖然昨天中央說要購買3千萬劑疫苗，但可能要後年才買得到，現在民眾只能預約接種，無法選擇適合自己身體的疫苗廠牌，而縣府已委託盛弘醫藥協助購買疫苗，還是再次呼籲為地方百姓著想，比照民間機構的專案處理方式，讓地方能買疫苗，提高疫苗接種率，讓鄉親生活早日回到正常。