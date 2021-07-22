新冠肺炎疫苗陸續抵達，許多符合資格的民眾紛紛開始施打，男星黃少祺稍早也在臉書分享接種疫苗照，黃少祺拉下襯衫袖子、把半邊衣服拉下，隱約露出結實胸肌，畫面相當吸睛，不過黃少祺事後留言驚呼，他沒付錢也沒付掛號費「這是對的嗎...」。

50歲黃少祺今（22日）上午在臉書分享接種疫苗照，他開心寫下：「AZ疫苗第一劑完成，感覺很可以」，黃少祺也不忘感謝醫師和護士團隊的協助，照片中，黃少祺身穿黑色緊身上衣的袖子，而黃少祺為了讓護士打疫苗，他拉下半邊衣服，露出精壯手臂線條和結實胸肌。

但黃少祺打完疫苗後，卻在留言區驚呼：「咦，現在才想起我都沒付錢耶，連掛號費都沒付，這是對的嗎...」，不過屬於公費COVID-19疫苗接種計畫實施對象的民眾，是免付疫苗、接種診察費、掛號費。

黃少祺臉書全文。（圖／取材自黃少祺 Eric Huang臉書）

黃少祺不愧是凍齡男神，連打疫苗都可以超帥氣，網友也紛紛直呼：「能幫歐爸打針的護士應該很開心」、「要這麼性感的嗎？多喝水」、「羨慕護士+1，好好休息喔！」、「他們可以看到少祺哥的手臂線條也太幸運了吧！」、「連打針姿勢也那麼帥」。

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