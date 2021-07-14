新竹縣長楊文科睽違多日再開疫情直播，針對新竹縣疫苗施打狀況也有所回應，他指出，目前主要施打疫苗為莫德納，長輩都很踴躍，更勝於AZ，卻也因此造成紛爭，由於疫苗數量不足，也向中央爭取，他很感謝中央支援疫苗。

楊文科指出，長輩施打疫苗狀況目前很踴躍，依照原先規畫施打，其中65至68歲長者在7月9日接到通知、16日前打完，這部分沒有問題。不過69歲至74歲長者因施打意願十分踴躍，導致各衛生所疫苗不足，造成紛爭。

楊文科說，感謝衛生所主任協調，也調度醫院尚未接種完畢的疫苗因應，感謝中央給予支持。目前疫苗仍不足量，中央給各縣市政府、各年齡層都不足量，不過「慢慢的疫苗就會進來」，楊文科也說，請大家依照施打順序接種疫苗。

新竹縣施打疫苗速率頗受質疑，新竹縣衛生局長殷東成表示，到7月13日止，縣內施打人數為59804人，依據18歲以上人口46萬餘人計算，接種率約為12.96％。

殷東成也解釋，因75歲以上長者須多一點時間照顧，且先前因施打AZ疫苗猝死案頻頻，而有緩打潮，因此多保留疫苗到7月7日，也是接種率慢的原因，不過近日施打率有所成長，最近4天接種人數分別為1768、2505、3676、5638人，涵蓋率也在上升中。

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