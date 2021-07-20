新北疫苗剩餘量不斷被比較，新北市副市長劉和然表示，「拜託操作數字的人，百分比本身就有不公平，一句話就會影響到基層施打同仁」。（新北市政府提供）

各縣市政府陸續施打疫苗，讓施打年齡不斷下降，衛福部近期也公布各縣市疫苗剩餘量，其中新北AZ疫苗剩餘最多，仍有23.9萬劑；新北市副市長劉和然今拿出六都疫苗配送情形圖表，他強調「拜託操作數字的人，百分比本身就有不公平，一句話就會影響到基層施打同仁」，他表示，中央怎麼配送疫苗有一些遊戲規則，遊戲規則到底怎樣希望說清楚。

劉和然說，國人會以為剩餘數是各縣市疫苗打剩的，不拿出來打，其實是包括即將打的疫苗納入計算的，以現在疫苗來說，第二輪正在施打的AZ疫苗，就是放在剩餘數內，因此最重要的仍是疫苗涵蓋率，不是剩餘數、施打率等。

劉和然說，現在疫苗配送主導權在中央，配送多少就會影響涵蓋率，各縣市政府拿到中央疫苗，全部施打完後比較是不公平的，最重要是中央拿了多少疫苗過來，台中市長盧秀燕曾說，台中人口跟高雄差不多，配送劑量差了7萬多，顯見拿涵蓋率百分比計算天生就不公平。

劉和然表示，現在疫苗施打又要輪到第二輪、第三輪，根據中央公布的配發百分比，基隆市配送率30.93％，新竹市是19.61％，新竹就算全數將疫苗施打完畢，仍然只有19.61％，若說新竹打那麼少，對新竹第一線人員是不公平的。

「最大問題還是疫苗不足！」劉和然說，因為疫苗不足，有一群30、40歲的基層勞動族群每天都抱著希望登記疫苗，但昨日公布只有170多萬人可以施打後，令他們感到失望，直言心情是「每天都在兌獎」，更懷疑年輕人是不是只剩下高端疫苗可以打，無論中央遊戲規則是怎樣，都希望可以正視民眾的問題、心聲。