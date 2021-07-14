美股漲高後回檔，台股開盤試圖上攻後震盪向下收小跌，且外資雖買超台股，但並未匯入資金，新台幣也續在28元大關上下整理，終場收在28.007元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量放大至10.14億美元。

外匯交易員指出，美股連日大漲後，受到通膨升溫及縮表預期影響，且財報有好有壞，主要指數紛紛回檔，全球主要股市也綠油油一片，台股雖開高試圖再闖「萬八」（18000點），但後繼無力，回到平盤上下震盪，最後小跌1點至17845點。外資續買超台股新台幣153億元，但在匯市方向不明顯，反而出口商一見到28元就進場拋匯，及進口商跟著買匯，二方力道拉鋸下，終場又貶回28元。

外匯交易員認為，近期美國通膨預期及縮表消息的干擾揮之不去，外資動向不明顯，金融市場仍受到疫情反覆的影響，匯市有待進一步的指引，短線新台幣應是延續區間整理格局居多。