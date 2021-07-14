台中市15日快打站接種67歲長者疫苗，但因疫苗撥配數額不足，導致全市約6萬8200位65-66歲的長者，無法就近在快打站接種；市議員陳政顯、李中、楊正中等13日為長者請命，呼籲中央儘速將莫德納疫苗下撥，不要讓長者枯等，淪為只能到政委唐鳳疫苗預約系統報名。

市議會國民黨團書記長陳政顯說，台中市長者目前施打情況，不論是通知、現場等待、實際施打規劃與執行，在全國各縣市中都是最讓長者滿意，施打效率數一數二；但中央撥配數量不足，導致65-66歲長者已無足額莫德納疫苗可施打，請中央儘速將放在倉庫中的疫苗下撥。

市議員李中表示，日前唐鳳政委所推出的預約系統，並沒有考量到盲人、拾荒者等少數同胞的困境，現實社會不是所有國民都有充足的智識與資源可上網預約；台中市政府請區公所、衛生所、戶政事務所等公務人員來提供預約服務，是能幫助市民的應急補救措施，中央應檢討並提供無法上網預約者其他的預約管道。

市議員李麗華、楊正中指出，目前疫情指揮中心僅提供批發市場工作人員接種疫苗，但實際上和升斗小民有實際接觸的是龐大的零售市場工作者，他們和群眾接觸的頻率與密集度比批發市場更高，指揮中心難道不考慮讓零售市場的工作者也納入優先接種清單嗎？

台中市議會國民黨團認為，目前種種亂象，源頭就是政府採購到貨的疫苗數量不足，中央政府如果無力追到貨進度，也請不要放任執政黨立委錯誤解讀統計數字來挑撥離間，請給台中市充足的莫德納疫苗，讓近6萬多位65-66歲的長者有疫苗可接種，以免造成防疫破口。