愛情從來沒有道理可言，有些人遇到心儀對象會主動出擊、勇於示愛，但有些人卻是愛在心裡口難開，最怕示愛後兩人關係變尷尬，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，明明很愛你，卻從來不肯輕易示愛。

牡羊座：

牡羊座開朗熱情，即便內心有點害羞，但表面上依舊故作大方，牡羊座將這樣的特點在愛情中發揮的淋漓盡致，即便再喜歡一個人，依舊會裝作不在意，因為愛面子的他們最怕示愛失敗後的尷尬。

天蠍座：

天蠍座與生俱來的神祕感讓他們身邊總不乏追求者，但往往因為太過好強，即便遇到了兩情相悅的對象，天蠍座總是給人很強勢的感覺，讓人覺得難以駕馭，雖然他們也想和對方多溝通交流，但常常話到嘴邊就是說不出口。

巨蟹座：

巨蟹座天性善良，樂於向人伸出援手，唯獨在愛情中顯得敏感多疑，也許是因為害怕受傷害，以及嚴重缺乏安全感，才讓他們明明心裡很在乎，卻始終嘴硬的不肯輕易示愛，即便被道破，也不承認自己有多在乎。

摩羯座：

摩羯座個性務實，待人處事小心謹慎，絕不允許自己處於失控狀態，加上過於壓抑自己的欲望，缺乏對人群的關懷和熱情，顯得格外嚴肅冷漠。摩羯座喜歡將心儀對象往外推，即便心裡有愛，也會礙於面子，不輕易展現。