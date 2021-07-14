台南市南化區南化社區媽媽以破布子製作的美味餐點。（劉秀芬攝）

台南市南化區南化社區的破布子都是跟在地農友購買。（劉秀芬攝）

台南市南化區南化社區媽媽們一起製作破布子。（劉秀芬攝）

受疫情影響，多數餐廳只能外帶，或是乾脆歇業，連破布子產銷也受影響，盛產時1台斤只有20多元，台南市農業局已啟動加工收購，希望穩定市場產銷。台南市南化區南化發展協會志工媽媽們為了推廣芒果，今年再度製作芒果果肉冰棒銷售，同時推出限量破布子丸，不僅能幫助在地農友，也能為社區籌措運作經費。

南化區盛產芒果，社區近年來連續舉辦芒果節活動，去年在西拉雅南化遊客中心前舉辦，大受遊客歡迎，今年受疫情影響活動取消，為了推廣芒果，社區媽媽們決定推出去年活動中賣到缺貨的芒果果肉冰棒及鄉下傳統的美食破布子，讓民眾透過網路就能訂購，輕鬆在家品嘗南化芒果及破布子的好滋味。

社區發展協會理事長洪春梅表示，今年社區特別同樣精選南化芒果，但委託食品加工大廠冠南公司製作，一顆芒果只取兩大片果肉做成冰棒，不加一滴水、不加半點糖，將芒果直接急速冷凍做成冰棒，讓消費者能夠品嘗到最安全、衛生且原味的芒果果肉冰棒。

另外，在芒果盛產時，也是破布子的盛產期，南化社區的婆婆媽媽們總會左右鄰居相約一起製作破布子，增進鄰里之間的感情，原本社區媽媽只是做來自用，或是幫據點共餐加菜，沒想到親友間訂購者愈來愈多，於是決定做來分享給更多人。

洪春梅說，製作破布子相當費時、費力，製作前先請農友從樹上砍下，確保破布子鮮度，從摘破布子、清洗、熬煮，再舀到碗裡定型，至少需要6至7個小時，相當辛苦。

此外，今年社區特別邀請美食家蔡季芳老師，在7／27晚上8點半在其臉書直播，介紹南化社區的芒果果肉冰棒，以及用破布子可以製作出哪些美味菜餚。洪春梅說，兩種特色商品都是限量發售，售完為止，有興趣者可上南化社區發展協會臉書洽詢。