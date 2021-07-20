亞東醫院「愛在疫情蔓延時 來聽亞東說故事」YouTube直播，今（20）日分享從最初深入新北市社區與企業協助篩檢，到後期能夠承接大型快篩業務，至新北市果菜市場及台北市環南市場為攤商服務，也為雙北熱區抗疫盡一份心力的故事。

社區健康發展中心主任王嘉康表示，亞東醫護團隊組成的社區機動快篩隊至今已辦理39場次，累積服務將近一萬人次，團隊足跡更是遍布新北市樹林、中和、八里與深坑等地。

亞東醫院臨床病理科主任朱芳業說，至目前為止，每9.2名出國民眾，便有1人是在亞東醫院進行自費PCR篩檢。臨床病理科技術主任湯惠斐也說，醫檢師團隊在五月中爆發本土疫情後，便逐步將檢體分析流程自動化，快速擴充篩檢量能。

帶隊前往環南市場協助攤商進行PCR採檢的醫務祕書林子玉表示，本土疫情爆發後，由於醫療業務量下降，團隊把握機會重整各科人力，透過教育訓練與優化資訊系統，培養同仁實戰經驗，讓亞東醫護團隊在陸續接獲雙北市政府的快篩需求後能夠及時整裝出隊。

林子玉分享，這整個過程如同「奇幻旅程」一般，雖然團隊事前會因為不熟悉大型快篩場域而緊張擔心，但往往在到現場後，團隊的每個人都能有效率地快速完成大量篩檢服務，在最短的時間內揪出隱形傳播個案。

亞東醫院表示，大量篩檢是讓社區潛藏個案能夠逐步清零的關鍵動作。透過一次又一次的出隊，前線的亞東快篩團隊及後勤檢驗部隊培養出快速且有效率地作業流程，讓亞東團隊能夠在這波疫情當中出人出力，為社區貢獻一份心力。