【旅奇傳媒/記者-張語柔】兔奴必訪！讓人拍照到手軟的「岡崎神社」位於京都，境內能看到許多獨特的兔子雕像，又被稱為兔子神社。自古以來兔子就因繁衍能力強，被視為多子多孫的象徵，因此這裡也是日本關西相當知名的求子、求安產神社。

▲岡崎神社主要供奉「速素盞鳴尊」、「奇稻田姬命」與「三女五男八柱御神子」，各司其職掌管除厄、結緣與求子安產。 圖：寫真AC／來源

摸肚子能求子？！黑兔手水舍

參拜前用來洗淨雙手及漱口的「手水舍」，多以竹子、石頭、木頭打造而成，相傳龍神掌管水源，因此有些手水舍上還能看到龍型雕像鎮守。但岡崎神社的手水舍卻截然不同！這裡由黑色花崗岩打造的黑兔鎮守，據說將水淋在雕像上、雙手洗淨後摸摸牠的肚子，就能祈禱早生貴子。

▲黑兔雕像的手水舍相當吸睛。 圖：京都フリー写真素材集／來源

超級稀有！兔子造型的「狛犬」

狛犬被視為神使，是結合獅子與狗所產生的幻想生物，通常左右成對，守護在神社、寺院的入口或本殿兩側，張口的叫做「阿」、閉口的則叫做「哞」。岡崎神社本殿前方除了常見的狛犬之外，還有一對日本唯一的兔子造型狛犬！雄兔的嘴巴微張看似在微笑，雌兔則是優雅地抿著嘴，無論哪隻都相當可愛。

▲兔子狛犬是岡崎神社的必拍熱點。 圖：寫真AC／來源

兔子御守排排站！

參拜完神社後，用500日圓銅板價帶回小兔子籤吧！因為「太可愛」而在網路上掀起熱潮的一隻隻兔子神籤，只要從下方的開孔能取出藏在內部的籤詩。造型分成白兔、粉兔兩種，主要祈求家庭平安，因此不限男女老幼，就算不求子求安產也能放心抽籤。

▲兔子御守無敵可愛。 圖：寫真AC／來源

▲兔子造型的神籤超夯，下趟玩京都必抽。 圖：寫真AC／來源

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