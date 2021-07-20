Lara(右)新歌邀請好友榮忠豪跨刀合作。（新湃傳媒提供）

Lara推出新歌，回憶過去的戀情。（新湃傳媒提供）

Lara梁心頤加盟新東家新湃傳媒，推出暌違3年的新專輯《來者何人》，由南拳媽媽時期的老戰友張傑擔任音樂總監。她為宣傳新專輯赴大陸，目前正在隔離中，她表示，隔離生活很充實，覺得反而比沒有隔離更累，除了準備新專輯發行，每天都替自己安排很多行程。她的二姊怕她無聊，特別準備拼布材料給她打發時間，Lara希望織出一個被子之後送給姐姐的小孩。

Lara隔離期間仍注重養生，帶了超過10罐的維他命保健食品每天混合食用，為了好水質，拆了飯店的蓮蓬頭更換成自備的濾水款。為了怕吃膩隔離餐，Lara帶了一個小巧的空姐鍋想要DIY煮飯，本來想嘗試用空姐鍋炒飯，結果發現第一次使用的時候沒有調對電壓，鍋子在隔離第3天就陣亡燒壞了，最後只能繼續吃冷掉的便當。

她首波新歌〈可惜不愛了〉MV，請來好友榮忠豪擔任男主角，故事主要圍繞一張餐桌進行，Lara拍攝時需要與榮忠豪隔空對戲，她對鏡頭賣力展現燦爛笑容，不料坐在餐桌對面的榮忠豪看到Lara忘我的各種魅笑，完全看不下去，一直用唇語跟Lara說「太騷了，正常一點」。