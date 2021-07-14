台64線下八里匝道，14日上午10時許連環撞大車禍，大貨車、小貨車、自小客車撞成一團。（新北消防提供）

驚悚影片曝光 台64砂石車追撞9車 小車駕駛成「夾心」慘死

台64線快速道路的新北八里匝道口處14日上午10時許發生嚴重車禍，一輛砂石車撞上白色、藍色小貨車後持續向前推撞，導致2車遭到包夾，車體不僅堆疊且嚴重變形，其中一名受困的小貨車駕駛因此傷重不治，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

此起車禍發生於14日上午10時43分許，42歲張姓男子駕駛砂石出行經肇事地點時，疑似煞車失靈，先是撞上休旅車與小貨車後，又再度將前方的白色小貨車以及藍色小貨車撞向更前方的砂石車，總計導致10車連環撞。

此外，白色小貨車在被砂石車包夾之餘，又被藍色小貨車輾壓在下，因撞擊力道與速度關係，遭撞的兩台小貨車變形嚴重且全部擠成一團，救援相當困難，藍色小貨車駕駛先行被救出，僅受輕傷，但白色小貨車於下午1時30分許被救出時，已無生命跡象，經送醫緊急救援仍舊傷重不治。

紅圈處可見砂石車猛烈撞擊白色小貨車。（民眾提供）

白色小貨車遭撞擊後，車體鈑金噴飛，散落道路。（民眾提供）

透過最新曝光的行車紀錄器可見，張男所駕駛的砂石車先高速撞上了藍色小貨車，連帶向前擠壓白色小貨車，頃刻間，白色小貨車已車體破碎且扭曲，畫面的最後還可看見，藍色小貨車壓在白色小貨車上搖擺。

而，警消獲報後趕往現場時，一輛大貨車還不慎撞上消防隊的的後勤勘災車，另輛警用機車也遭波及，所幸僅車損，並無人員受傷。

八里分隊災情勘災車也在道場時遭到貨車追撞，所幸僅有車損。（民眾提供）