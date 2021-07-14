枋寮醫院因Delta病毒影響，急門診暫停16天後終於14日重啟。（謝佳潾攝）

枋寮醫院因Delta病毒影響，急門診暫停16天後終於14日重啟，院方第一時間向枋寮居民致歉，「這段時間沒辦法服務民眾，而且大家也都承擔不少心理壓力」，希望醫院的恢復營運能撕掉病毒標籤，告訴外界枋醫及枋寮人都很安全。

院方指出，枋寮醫院急門診暫停的16天以來，幾乎天天接到病患的「他院投訴」，多數病患都覺得枋寮人已被貼標籤、甚至被當成是病毒的散布者，因為有醫院直接在門口貼告示表示「來自枋寮的不要入內」，且就連領藥也受阻，被要求14日之後再去領，滿滿的歧視感很不舒服。

「病患的無奈，我們都懂。」院方說，當初確定院內有確診者重疊足跡後，外界頻頻質疑枋寮醫院是否出現院內感染，且從急門診暫停後，質疑的聲浪也愈來愈大，全院醫護行政至工友警衛等327人都背負很大的心理壓力，直到3度採檢都呈陰性後，心裡的大石頭才得以放下。

「我們真的沒有院內感染！」院方再度強調，也為枋醫的病患澄清，同時自嘲枋醫連續消毒16天，應該是全台最安全的醫院，希望醫院的重啟能撕掉病毒標籤，盼外界別再用異樣眼光看待來自枋寮的人，這段時間枋寮人真的很辛苦，而也因枋寮人的就醫不便，增加了恆春、東港醫院的醫療負擔。

對此，院方虛心道歉，除向枋寮居民致歉「16天以來不能服務民眾」外，也稱枋寮醫院是屏南地區24小時「救心救腦」的負責醫院，但這段時間因暫停運作，導致恆春半島的急症患者得冒風險送到更遠的醫院搶救。

幸一切已雨過天晴，隨著枋寮醫院的重啟，屏南居民的生活步調逐漸恢復正常，枋寮醫院的醫生也開心道「我終於可以當回醫生了」。