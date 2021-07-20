世間萬物皆有靈！日前大陸一間獸醫院突然有一隻鴿子闖入，醫院的工作人員相當困惑，於是帶牠進入診間檢查，獸醫掀起牠的翅膀後發現下面有一處傷口，因此主動幫忙治療。事件曝光後不少網友都覺得十分神奇，紛紛驚呼：「太有靈性了」。

根據陸媒報導，本月17日早上，浙江某獸醫院的工作人員才剛開門不久，監視器就拍到一隻鴿子出沒，並且不斷在院外徘徊，詭異的是這隻鴿子並沒有張開翅膀飛翔，反而一步步地朝著獸醫院的方向前進，進入院內後牠先是整理了一下自己的羽毛，接著來到櫃檯旁朝內部診間望去，似乎在尋找獸醫幫忙。

不久後院內的工作人員看見鴿子，便將牠帶進診間檢查，掀開翅膀後發現下面有一處傷口，推測牠應該是因為受傷了，才會來到獸醫院求救，在經過獸醫的治療之後，鴿子傷口的恢復狀況良好，院方表示如果這隻鴿子是有人飼養的，希望能盡快幫助牠找回飼主。

事件曝光後不少網友都感到十分神奇，紛紛留言：「實在太聰明，萬物皆有靈」、「也有可能是主人帶他之前來過，記得路」、「這家醫院在動物界有口碑了，一傳十十傳百的就有散客上門了」、「鴿子：主人看到我了嗎？快來結帳」、「肯定是別的小動物介紹牠來的啦！都是善良的小可愛！」、「這鴿子成精了，居然會自己找醫院！」。