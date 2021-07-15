是妻子、母親也是地方議會首長的高雄市議長曾麗燕，對爭取低收入補助、失智者權益等社會福利不遺餘力。疫情擴大了社會的不平等，如何建立後疫情時代的社福之路，成為曾麗燕問政的關注目標之一。

曾麗燕參訪樂仁啟智中心，在第一線聆聽弱勢團體的需求與意見。（圖片提供/高雄市議會）

前瞻社福規劃 協助扶持弱勢

近年來，生育政策成為城市發展刻不容緩的議題，市府的育兒政策一直受到市民關切。高雄市有38個行政區，迄今尚未達到區區有公托的服務，影響年輕市民生育的意願，並成為議員問政焦點。高雄市議會議長曾麗燕認為：「公托服務涉及場地、人力及經費三大面向，唯有盡速解決上述三大面向的困境，才能快速倍增公托服務量能，打造符合市民需求的育兒環境。」

人口是城市的生命與動力，曾麗燕希望市府透過更有效的育兒政策，打造願生、樂養的環境。（攝影/Carter）

當前世代面臨氣候變遷、產業改變，加上疫情衝擊民生百業，擴大社會不平等，服務弱勢市民的社福團體，營運因此面臨重大挑戰，也直接影響弱勢市民的權益。「中央政府對服務弱勢的社福團體之紓困標準與措施，還是太嚴格，可以再放寬，對陷入運作困難的社福團體才能有更進一步的助益。」曾麗燕說：「在中央的紓困項目外，希望市府也能主動提供補助協助度過難關。而站在民意第一線的全體議員，必能凝聚共識，在經費方面給予支持。」曾麗燕強調，施政要讓市民有感，社福政策的預算分配與實施應有輕重緩急，讓最弱勢及最需優先照顧的市民普遍有感最為重要。

高雄市議會關懷弱勢邊緣家庭，舉辦寒冬聯合送暖活動，攜手慈善機構與善心人士，發送物資券送暖給1410個經濟弱勢家庭。（圖片提供/高雄市議會）

規劃好環境好生活 讓市民好幸福

打造宜居城市，是每位施政者的目標，而評判宜居城市，有勞動就業、社會治安、醫療衛生、環境保護、食品安全、教育資源、交通運輸等不勝枚舉的指標。但作為與市民接觸、為民喉舌的第一線，曾麗燕認為最重要的宜居指標，是市民的感受度。

宜居城市至少要讓市民滿足好環境、好生活及好幸福的需求，在各項主客觀指標上，更要讓市民有良好的感受。（攝影/陳建豪）

「高雄是一座傳統產業的城市，過去在工業污染下，環境保護與市民健康受到嚴重影響，打造宜居城市的任務比起其他城市更為艱鉅。」她說：「宜居城市應該有面面俱到的行動計畫，並且有兼顧創新與延續性的建設。」她提醒讓市民安居樂業，要從三個面向下手。第一，「好環境」─無污染而安全的居住環境，第二，「好生活」─人人有工作，擁有維持基本生活的經濟條件，以及「好幸福」─讓市民對城市具有幸福感。

在有限的預算中，如何把社福經費花在刀口、事半功倍，成為議會把關的重要挑戰。曾麗燕希望府會共同從點、線、面全方位布建，塑造良好生活環境，讓市民能在高雄安心育兒、生活、快樂就業且有幸福感，打造真正的宜居幸福城市。

本文作者:Naru