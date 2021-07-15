高雄市育兒公共服務版圖再擴大，甫於今年5月初開幕的「彌陀公共托育家園」以「類家式」的安全空間，提供社區平價、優質的專業托育服務，把公共托育的範圍延伸到北高雄沿海區域，大幅縮減城鄉差距。

彌陀家園環境溫馨舒適，以『家』為經營理念，讓家長安心交托。（圖片提供/財團法人臺南市繻愛希望教育關懷協會）

為北高雄沿海區域打造友善育兒環境

在明媚陽光與藍色海洋陪伴下，高雄市第27處托育機構－彌陀公共托育家園正式揭幕，以彌陀為據點，是北高雄沿海區域首度擁有綜合性托育服務的所在。

繻愛希望教育關懷協會多年來在臺南、高雄的沿海與偏鄉，支援幼兒、兒童與青少年教育，彌陀公共托育家園是該協會承辦的第7間家園，結合台南應用科大畢業優秀學生，以及接受過各種訓練的優秀學員，提供設籍高雄；滿2個月以上未滿2足歲嬰幼兒，溫馨、安心、舒適的照顧。「我們以『家』為經營理念，每個孩子都是寶藏，蘊含著無限的潛能，家園中有多元豐富的活動空間，讓孩子透過感官知覺、在自然生活中探索學習。」沈繻淯執行長說。

分齡設置的教具櫃，結合感統活動提供給不同年齡層的幼兒。（圖片提供/財團法人臺南市繻愛希望教育關懷協會）

舒適又安全的寬敞空間內，以彌陀盛產的虱目魚做裝飾，還有各式各樣的玩具讓孩子們盡情探索。專為0到2歲幼童設計的遊戲區中，規劃了學步兒活動空間、大型木質積木，以及像是釘釘看、益智趣味套杯組、趣味串珠寶盒等教具，訓練幼兒手眼協調力。開放式玩具櫃讓父母可以選擇適齡玩具，和孩子們互動，共同玩耍。還不太會走路的小小孩可在爬行區安全活動，幼兒攀爬組與大型柔舒墊則訓練幼兒爬行與學步，對訓練大小肌肉發展，抓握力及大肌肉張力有正面效果。

家園內設置0-2歲探索遊戲活動區，是大人小孩都能開心遊戲的親子休閒空間。（圖片提供/財團法人臺南市繻愛希望教育關懷協會）

考量托育各種需求和狀況，專為適齡嬰幼兒打造特製大型尿布台以及嬰幼兒廁所，讓孩子們在玩樂時，能擁有更舒適安全的環境。廚房內則會依照每月菜單，製作孩子們每日營養餐點及副食品，全都是新鮮現煮、不做隔夜餐，讓幼兒吃得健康營養。

廚房製作孩子每日所需的營養餐點及副食品。（圖片提供/財團法人臺南市繻愛希望教育關懷協會）

「彌陀地處沿海地區，過去育兒資源不完善，多數嬰幼兒交由長輩代為照顧，加上公共托育資源不足，家長須負擔龐大育兒開銷，造成當地許多女性在就業與育兒間二選一的困境。」沈繻淯執行長說。彌陀家園可收托2歲以下嬰幼兒12人，每月收費僅1萬3000元，另可向社會局申請公共化托育補助，若兒童即將滿2歲，也會通知家長準備將兒童轉銜至幼兒園就讀，並提供多元的入園資訊供家長參考。不僅讓孩子在專業放心的空間中，開發身心潛能、快樂成長，也為家長分擔育兒辛勞。

沈繻淯執行長表示，結合一樓的彌陀育兒資源中心，及自103年起開創的育兒資源行動車「草莓1號行動車」，彌陀、燕巢、田寮及梓官等沿線區域，將有更完善的兒童福利資源，未來社區公共家園也會考慮整合具機動性的草莓行動車、原有的育兒中心，共同辦理親子活動、舉辦親職講座，協助社會大眾強化托育知識、態度及知能。

彌陀公共托育家園

地址：高雄市彌陀區中華路1巷5弄2號2樓

電話：07-610-7025

時間：07：30～18：00，週六、日休(含國定假日)。

FB：彌陀社區公共托育家園

本文作者:李瑰嫻