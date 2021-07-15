台中市近期傳出，有長輩把健保卡上已施打疫苗的註記貼紙撕掉，再把注射單黃卡藏起來，赴接種站施打第2劑疫苗，至少5人闖關成功。為杜絕「闖關混打亂象」，台中市衛生局祭出電腦連線，直接連上健保系統，查詢接種紀錄，嚴格把關！

據指出，台中市北屯區日前有一名70歲阿公打完AZ疫苗後，把貼紙撕掉、謊報注射單遺失，再到快打站稱自己還沒打疫苗，成功騙過醫護人員；且「吃好逗相報」，好幾個人用同樣手法，混打莫德納疫苗。

南區區長陳佩玉指出，因日前民眾過卡時，健保卡呈離線狀態，導致出現漏洞。今已完成測試，未來報到必須先查詢，確定沒打過新冠疫苗才能接種。

太平區區長許貴芳說，國內尚未開放疫苗混打，快打站也不能打第2劑；長輩若心存僥倖闖關混打，萬一身體不適，根本就是自找麻煩，出了事誰負責？呼籲民眾顧安全並守法。

台中市衛生局表示，快打站將加強查核，從報到、過健保卡到醫師問診，都能看到疫苗接種紀錄，並在自我評估表加註切結項目，呼籲民眾遵守。