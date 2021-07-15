類固醇眼藥水在眼科是很常見並且被廣泛的使用，不論是單一使用還是合併抗生素使用的製劑。因為類固醇在人體中是免疫系統反饋機制的一部分，有抑制發炎、抑制免疫過度反應、減少細胞增生等效果；直至今日，目前還沒有什麼能與它們作為速效抗發炎藥物相提並論。

人體本身也會製造類固醇，像皮質醇就是身體裡最重要的類固醇。它是生命必不可少的，可以調節或支持多種重要的心血管、代謝、免疫和體內平衡功能。然而，這種藥物的有用性已經慢慢變成一把雙刃劍，使得它現在不斷增加過度使用的副作用，像是白內障、青光眼及眼睛感染風險。

臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師林育葳指出，類固醇在人體的使用包含：眼用製劑（藥水、藥膏）、眼周注射（結膜下、筋膜下或球後注射）、眼內注射、局部皮膚使用、口服或是靜脈注射，當長期使用的情況下，都有可能會造成免疫抑制導致感染加重、青光眼、白內障等可能性，特別是使用眼用製劑、眼周注射及眼內注射的病患，必須定期檢查。

此外，七種高危險族群，像是青光眼病史、糖尿病、小於六歲兒童、結締組織疾病患者、角膜異常（如圓錐角膜）、高度近視、或已有眼睛感染疾病的患者，則應謹慎使用類固醇，如果長期使用類固醇，更應該嚴密監測。

林育葳強調，類固醇眼用製劑在合理的使用下是很好而且很有用的藥物，但是瞭解其使用方式及可能的副作用是很重要的。在沒有相關病史及沒有眼部感染的情況下，使用一至兩個星期都算安全，不過還是要回診追蹤眼部情況、測量眼壓。

而且臨床有多種的類固醇製劑，不同種類固醇的結構差異性會影響其臨床和生物學特性。若在使用上有疑問，可以詢問臨床眼科醫生，以便為每位患者作最佳的類固醇選擇，或是更換其他不含類固醇的眼藥水。最重要的是，如對藥物不清楚時，並且沒有醫師的處方下，不要自行購買含有類固醇的藥物長期使用。