首波關島「機+酒」產品推出後，詢問度馬上飆升，尤其關島政府宣布自7月4日起，持有入境前72小時之PCR陰性篩檢證明的外籍旅客入境免隔離，消息一出更大幅提高旅客出遊的意願。由於首波行程均已完售，許多向隅的消費者表示十分期待能再加開，鳳凰旅遊趁勢再推出8月12日航次，且保證出發。

鳳凰旅遊8/12出發的行程，搭乘長榮航空直飛航班，機型特別安排A330-300配有28席商務艙、273席經濟艙，共可搭載301人，無論經濟艙或商務艙座位都配有個人專用的電視螢幕，讓旅客可舒適地享受機上娛樂設備。

考慮到不少旅客反映，好不容易可以出境國外旅遊，五天實在太短了，鳳凰旅遊次加碼推出的「關島機+酒」就主打七天，只要55900起，讓旅客玩好玩滿！飯店有Hotel Nikko Guam、Dusit Thani Guam Resort、The Tsubaki Tower三家可以選擇，全都位於杜夢灣精華地段，坐擁海景第一排的地利為亮點。

鳳凰全新關島「機+酒」套裝包含：長榮航空來回經濟艙機票、6晚雙人一房住宿（含早餐）、機場到旅館中文來回接送。另外也提供水上活動及市區觀光服務，有需要的旅客可自費加購。

鳳凰旅遊表示，目前詢問8/12關島機+酒的客群，當中就有參加過首波關島行的遊客，紛紛表示關島的海實在太美，還有好多水上活動沒玩夠，決定再去一次；也有家長想趁暑假結束前帶小孩來趟難得的國外旅遊，另外詢問關島打高爾夫的人也不少。 產品才推出上架，訂單已經湧入，提醒有計畫前往關島的旅客，可得加緊腳步搶訂。