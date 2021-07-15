歐美疫苗施打率攀高，美國打高爾夫球人口大增，高爾夫球桿頭廠復盛(6670)Q2營收年增高達134.4%，目前公司7~10月訂單滿載產能全開，法人預期，Q3營收可望較Q2成長，獲利也會再上一層樓。

整體高爾夫球桿頭市況熱絡，復盛7~10月訂單滿載產能全開，11~12月訂單現階段已達9成，明年上半年訂單也先預訂2~3成。法人指出，在高爾夫球訂單維持滿載水準，及越南廠生產效率進一步提升，復盛Q3營收有機會超過64億元，季增將逾8%。

據美國NGF(National Golf Foundation)最新資料統計，5月美國地區高爾夫球場下場打球人數年增率為18%，累計前5月年成長幅度達33.6%，顯示下場打球人數仍持續增加中，將有助球具購買及設備升級換桿需求延續。

2021年後疫情時代，美國高爾夫球廠下場打球人數持續增加，高爾夫球通路庫存水準持續降低，各高爾夫球品牌商新品推出時間加速，也持續回補庫存，2021年高爾夫球產業包括高球頭、組桿與高爾夫配件等，法人預期，整體營收可望年增逾6成以上。

展望2021年全年度，復盛受惠高爾夫球主要客戶在訂單持續回溫，產能恢復正常水準，再加上Minson式併入復盛營運，營運將恢復成長，法人預估，復盛2021年營收將落在250億元附近，可望大幅成長逾75%，稅後盈餘有機會挑戰31億元以上。