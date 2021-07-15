昨(14)日NCC決議，否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案；否決了中天綜合台新增製播三節新聞以及於週間黃金時段製播新聞性政論節目的變更案；對此，江啟臣表示，不到一年，連續封殺中天兩次，民主進步黨真的是越來越不民主，越來越不進步，擋民間採購疫苗、擋普發現金，現在繼續擋新聞自由，擋多元聲音，民進黨，到底擋夠了沒！

江啟臣今日在臉書表示，去年中天新聞台換照風波剛起時，國民黨作為在野黨，第一個起身相挺、捍衛中天，他們在乎的不只是一間電視台的存廢，更是中華民國做為民主國家，歷經幾十年努力、奮鬥所累積出來的新聞自由以及不同的意見。讓每一種聲音都能夠有自由傳播的可能，讓每一個人民能免於恐懼的發表意見，這才是應該被捍衛到底的。

然而，很遺憾地昨天NCC的決議，二次封殺了台灣的媒體自由，再一次的踐踏了我們對於民主的價值以及自由的信仰，江啟臣不禁想問，這一次NCC的否決案，到底是NCC委員的「超然獨立」還是又是一次府院黨聯手的「綠手遮天」？

江啟臣更指出，NCC否決的理由令人啼笑皆非，NCC要求「其營運計畫應與新聞台及娛樂台內容規劃有所區隔。」，問題是NCC去年先是把新聞台關掉，又回過頭以109年中天綜合台換照時的但書，要求中天要讓綜合台跟新聞台有所區隔，新聞台已經被關，要如何作出區隔？

其次，NCC的另一個理由是「仍難以防止『公司大股東』介入新聞製播及落實新聞專業自主。」，江啟臣要請NCC用同樣的標準看看其他電視台，是不是沒有這樣的情形，是不是一樣難以防止大股東介入，如果都一樣，憑什麼只有中天不行，這不僅又是一次標準民進黨式雙標，更是再一次政治力干預媒體的國際笑話！

江啟臣嚴正地提醒民進黨，擋的了一時，擋不了一世！你越是想要掩蓋多元的聲音，越想要封殺在野的意見，越是將自己的專制、顢頇展露無遺；你越是想要干預媒體自由，越是將自己的自卑、怯懦詔告天下，把做為民主國家應該有的自由、多元還給人民，民進黨放過台灣人吧！