台北市「餵我早餐-大安店」老闆梁勝凱感念身為第一線抗疫先鋒的消防人員在抗疫期間辛勞付出，特捐贈新北市消防局300份元氣早餐，補充消防人員滿滿的工作能量，以實際行動力挺抗疫英雄，並由新北市消防局主任祕書陳國忠回贈感謝狀。

梁勝凱表示，防疫期間全體消防人員都非常辛苦，面對突如其來的疫情，消防人員在執行救災、救護勤務之餘，仍需全力投入抗疫工作，工作辛勞令人敬佩，此次捐贈希望能為消防人員補充元氣，同時也為防疫工作盡一份心力，感謝打火英雄守護台灣。

新北市消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝「餵我早餐-大安店」老闆梁勝凱拋磚引玉，化作實際行動力，給予新北市第一線消防人員支持與鼓勵，暖心提供元氣活力早餐，讓每位消防人員執行防疫工作，更加充滿活力。感謝抗疫路上每位善心人士所提供的每份資源與愛心，都是防疫最前線打火英雄們最強而有力的後盾，期望我們繼續並肩團結抗疫，早日回歸正常生活。