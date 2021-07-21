監察院。（趙婉淳攝）

彰化市喬友大廈上個月底晚間發生火警，造成4人死亡，其中一名陳姓消防員不幸於大火搶救中殉職。監委葉大華、浦忠成今天表示，近5年來我國警消人員於執行救災勤務時，因公殉職人數已達10人，彰化大火又讓火神再度掉眼淚，面對層出不窮的基層警消人員救災安全問題，均認為有深入瞭解調查的必要。

據媒體報導，陳姓消防員獨自1人入室搶救，受困火場達6小時以上，最後疑因氧氣瓶耗盡不幸於旅館房內浴室窒息死亡。另監院接獲陳情，喬友大樓此次是第4度發生火警。

監委葉大華、浦忠成表示，相關消防安檢制度是否有確實落實？並質疑彰化縣消防局人力全國排名最低，消防人力、預算、設備是否符合第一線消防基層人員所需？而消防員工作具高度危險及高壓，消防搶救救災制度及設備改善應納入第一線基層聲音，然目前仍缺乏消防員發言及參與管道，家屬建議應建立制度性的溝通管道，並開放消防員組織工會。

葉大華、浦忠成說，喬友大火究竟現場搶救過程為何？現場指揮官、安全官有無掌握進入火場人員人數、動向？彰化縣消防局讓陳員單獨進入火場是否未遵守火災作業規範？救災之指揮調度情形有無缺漏？消防人員是否遭遇人力欠缺、設備不足、指揮系統未臻完善等困境？如何確保消防人員救災及職業安全？另是否應建立制度性的溝通管道，並開放消防員組織工會。