基隆市中正區傳出2名醫界人士欲混打疫苗。（陳彩玲攝）

全台陸續有民眾闖施打站企圖混打疫苗，基隆市中正區也傳出2名醫界人士13日拿著健保卡到施打站，欲接種莫德納疫苗，插卡時被工作人員識破，遭阻止後，2人才作罷，市政府呼籲，現在台灣還未開放混打，應遵守規定。

據了解，這2名醫界人士是當地診所醫師，日前已打第一劑AZ疫苗，由於已到第二劑施打時間並符合資格，2人佯裝為一般民眾，企圖混打莫德納疫苗，13日上午一同前往中正區公所7樓施打站，但在工作人員問診、過卡時被發現身分，同時也遭在場人員認出是醫師，經勸阻後，2人才悵然離開。

但不只出現民眾意圖混打狀況，也發生長者不清楚自己打哪一款疫苗，一收到通知單就衝往施打站，造成施打人員工作困擾，知情人士透露，信義區市立體育館集中施打站日前有1名長者拿著接種通知單報到，工作人員在插卡時發現他已注射過AZ疫苗，請他確認後返回。

對此，基隆市政府表示，近日確實出現民眾已接種AZ疫苗，卻又拿著通知單到施打站報到要注射莫德納疫苗，經查發現是長者們未清楚查看通知單上標註事項而發生烏龍。

市府說，疫情爆發前已通知65歲以上可施打公費疫苗，直到疫情爆發後，改成發放通知單，由於衛生單位是使用戶政系統發訊息，導致已注射過且符合資格民眾再次收到通知，產生重疊狀況，為避免誤解，現在單子上都會註明，已打過第一劑可以忽略，並提醒第一劑打哪一款疫苗，第二劑也必須相同。

衛生局長吳澤誠說，目前中央沒有允許混打，若故意隱瞞、欺騙現場施打人員，將向中央詢問是否違反規範，再決定會不會懲處，他指出，混打效果的證據尚未充分，應透過科學辨證和論文討論，但目前還沒有結論，呼籲民眾為了自己安全，還是不要混打。