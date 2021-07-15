近日各縣市陸續傳出有民眾「混打疫苗」亂象，台南市長黃偉哲說，台南目前沒有類似情形，但他也強調，一旦發生類似情形，權責歸屬在當事人身上，除非失智或其他原因而忘了自己曾打疫苗，且混打的人一定會被勾稽發現，當事人必須要自己負起責任，不要以身試法。

衛生局長許以霖說，其他縣市發生混打疫苗都是蓄意而為，就算打疫苗當下沒連上健保系統，健保卡也都有貼註記貼紙，研判是有長者誤信網路謠言，相信混打成果比較好。他也提醒，長者千萬不要當白老鼠，等到台灣本土大型研究支持這樣的論述，之後怎麼打，相信中央會給一個科學、安全證據，籲請大家不要蓄意混打。

他說，目前台南市各施打站都有連上健保系統，也沒有聽聞有民眾刻意混打的情形，但他也強調，接下來每個施打站也會非常小心，一律要過卡上線，希望大家不要以身試法，也不要誤信網路謠言，一旦出現風險，沒有人能夠提供任何擔保。