大陸商務部：中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實 15:492021/07/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部新聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部15日舉行的例行新聞發佈會，新聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。「我們一直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。」 今年上半年，大陸自美進口農產品1360.1億元(人民幣，下同)，年增長120.8％。另外，上半年，大陸進口玉米達到1530.2萬噸，增加318.5％，外界解讀意味中美第一階段經貿協議仍在執行中。 陸商務部：將精準審查外商投資 預防化解國安風險 拜登擬與陸建立熱線供緊急通話 CNN點出三大關鍵 #第一階段 #經貿協議 #有利於 #大陸商務部 #推動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華汽車股東會通過配息7元 總經理陳昭文：樂觀疫情趨緩後車市 17:592021/07/15 財經 台股強勢下有撐 終端消費將復甦 17:312021/07/15 財經 美國召開民主國家AI峰會 籲集合力量 10:352021/07/15 兩岸 《生醫股》國光布局動物疫苗新事業 瞄準兩岸與東協市場 16:332021/07/15 財經 華新15日股東會通過每股配發現金股利0.90元 11:092021/07/15 財經 中鋼8月份內銷盤價 全面維持平盤 14:412021/07/15 財經 高虹安爆料BNT簽約過程「蔡政府內幕」 網友炸鍋：看清楚到底誰在擋了 08:012021/07/15 政治 競爭中有合作 美副國務卿擬下周訪中 04:102021/07/15 產業財經 桃園航空城7／15公告 其他搬遷區地上物區段徵收 16:012021/07/15 區域情報-桃園 《基金》電動車、智慧能源銳不可當 ESG環保愛地球無懸念 10:022021/07/15 財經 王毅出席上海合作組織外長理事會 提五建議反單邊主義 16:522021/07/15 兩岸 兩岸熱門新聞 美公司妄稱陸船在南海排汙實為在澳他國船 中方：一大笑話 - 兩岸 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 微軟再遭大規模網路攻擊 駭客組織來自中國在境外操作 - 兩岸 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 習近平16日以視訊出席APEC非正式領袖會議 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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