大陸商務部15日舉行的例行新聞發佈會，新聞發言人高峰表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。「我們一直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。」

今年上半年，大陸自美進口農產品1360.1億元(人民幣，下同)，年增長120.8％。另外，上半年，大陸進口玉米達到1530.2萬噸，增加318.5％，外界解讀意味中美第一階段經貿協議仍在執行中。