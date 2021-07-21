中國國民黨21日召開「載飢載渴，伴你挺過。愛心待餐 全台串連」記者會，黨主席江啟臣（中）偕同祕書長李乾龍（右2）、立委蔣萬安（右）及合作店家代表一起拿著心型待用餐的標誌，並喊出「一天一萬餐，陪你度難關」口號，呼籲更多店家及民眾參與待用餐計畫，一同協助經濟弱勢民眾溫飽，也增加提供待用餐愛心店家的收入，讓大家攜手團結順利度過疫情下的難關。（劉宗龍攝）

國民黨今天舉行「載飢載渴，伴你挺過，愛心待餐，全台串連」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨立委蔣萬安發起愛心待用餐活動，黨中央接力擴大響應。黨主席江啟臣今天表示，截至昨天為止，全台共有215家愛心待用餐商店參與第一階段計畫，預計每一天可發送1萬份餐點給需要的朋友，希望持續一個月，度過疫情難關。

國民黨今天舉行「載飢載渴，伴你挺過，愛心待餐，全台串連」記者會，邀請參與愛心待用餐的店家與會。黨主席江啟臣表示，最新統計資料顯示，近50萬人失業，失業率高達4.11％，創7年來新高，無薪假人數逾3萬人，也是10幾年來新高，人民不知道何時能回復正常生活，疫情當頭加深弱勢的困境。

江啟臣說，國民黨自從疫情爆發至今，不斷呼籲政府應普發現金，很遺憾執政黨仍聽不進去，黨中央號召各界善心力量，包括地方黨部、民眾服務站一同募集資源，一方面照顧需要的人，二方面照顧店家。

江啟臣指出，到昨天為止，22縣市共有215家愛心待用餐商店參與第一階段計畫，預計每一天可提供1萬份餐點給需要的朋友，愛心會源源不絕，希望持續一個月，度過疫情難關，民眾也可能數位黨部APP瀏覽愛心待用餐地圖。

國民黨祕書長李乾龍透露，當時他和主席報告，社會上需要幫助的人很多，應該跟弱勢站在一起，此活動從發想到付諸行動僅花兩週，希望藉此拋磚引玉，透過全省黨部、民眾服務社等，喚起社會有愛心人士共同參與，希望未來吸引到500家，甚至1000個店家加入。

國民黨立委蔣萬安說，社會上有很多受疫情衝擊，連生計溫飽都有問題的朋友，包含弱勢、單親、中低收入戶等，很需要一餐的援助，政府應想盡辦法照顧他們，不能再漏接任何需要幫助的人，因此，政府做不到的我們來做。

記者會上也邀請參與愛心待用餐的店家與會，萊客西點麵包店老闆說，既然有機會，想來參加共襄盛舉，目前疫情嚴重，這是一點點小意思；稻穗風味簡餐老闆表示，疫情當下大家都不好過，此活動深具意義，期盼度過疫情，台灣加油。