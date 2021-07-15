泰豐(2102)董事會決議處分中壢廠，引起主管機關關切。金管會證期局透過證交所發函給泰豐，要求將處分中壢廠及董事會討論經過提報股東會。由於泰豐近期將召開董事會，是否依主管機關意見將中壢廠處分案提報股東會？或執意進行標售作業，恐又引發公司派及市場派在董事會大戰。

針對發函給泰豐公司的內容，證交所發言管道指出，證交所不會介入兩派的經營權爭奪，但對於攸關公司重大經營的問題，證交所程序上必須站在監理角度善盡提醒責任。

證交所進一步指出，法規上沒有一定要求公司要遵照辦理，假如泰豐董事會執意繼續標售，證交所沒有說「可不可以」；但提醒泰豐董事及獨立董事，這種重要的案子關鍵在於董事會，身為公司董事及獨董必須負起責任及發揮功能。

今年6月15日，泰豐董事會討論中壢廠全面停止生產案及處分中壢廠案，列席的董事趙國帥及馬佩君反對，質疑公司為何在此時急於提出賣掉公司最值錢的資產；且認為公司資金缺口2000多萬元，卻不賣持股、不以借貸方式，快速籌措資金，卻急著出售百億土地填補缺口相當不解。

公司派董事長馬述健握有較多席次優勢下，董事會通過處分中壢廠土地及建物(或子公司泰誠開發全部股權)議案，會議上並邀請世邦魏理仕及仲量聯行兩家公司做評估簡報。

為反擊泰豐處分中壢廠，泰豐最大股東南港(2101)副董事長趙國帥於本月初，到台北地檢署按鈴控告馬述健背信罪。泰豐指出，也將採取法律行動反制追究市場派。

泰豐賣地的戰火也引起主管機關的關注，對於證交所發函給泰豐，泰豐是否會將處分中壢廠一案列入股東會議程，記者電話詢問泰豐公司，至目前並未獲得回應。