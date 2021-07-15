台東縣府17日開啟教職員專案施打疫苗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

台東維持0確診35天，台東獲中央撥補第3波莫德納疫苗，15日施打情形順暢。另考量教師8月必須整備開學事宜，台東縣特別開啟教職員專案施打，讓縣內高中職以下3600名位教職員工，提前在17日接種疫苗，此外，縣內鄉鎮市長反映，盼開放鄉鎮市公所基層人員專案造冊，縣府也將持續向中央爭取。

台東縣府教育處表示，中央已將高中職以下教職員工、校內工作人員造冊核定，列為第7類公費疫苗接種對象，由於教師最遲在8月中以前，必須返校備課，尚有新生訓練、返校、開學等行政作業；為盡早讓校園回歸正常運作，台東縣配合中央指示，縣內衛生局已為17日縣內各學校教職員工施打疫苗著手準備。

另經鄉鎮市公所反映，基層第一線公所人員經常面對陳情、洽公縣民，盼中央能優先納入造冊名單。饒慶鈴表示，尤其如服務業、社區關懷C據點照服員等，都尚未被中央同意列入造冊，縣府將持續向中央爭取，納入公費接種對象名單。

此外，台東縣副縣長王志輝表示，當初與藍營3縣市聯合購買BNT疫苗，正值6月國內疫情嚴峻且疫苗短缺，中央當時並未明訂後續疫苗到貨情況及分配規畫。王表示，台東縣僅22萬縣民，為增加購買疫苗的達成機率，才與外縣市聯合採購。然而，行政院14日宣布疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，經評估，台東現階段尚無開啟新專案的必要，因此決議暫不跟進外縣市購買疫苗，目前縣府將重點工作放在施打疫苗。