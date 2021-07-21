國立台東女子高級中學美術老師康毓庭榮獲師鐸獎，瘋狂又有活力的她表示，想藉此翻轉外界對師鐸獎的印象。（蔡旻妤攝）

國立台東女子高級中學美術老師康毓庭榮獲師鐸獎，瘋狂又有活力的她表示，想藉此翻轉外界對師鐸獎的印象。（蔡旻妤攝）

「老師從來不是我小時候的志願！」在台東深耕20年的國立台東女子高級中學美術老師康毓庭榮獲師鐸獎，她大喊不要將她形容得端莊文靜，強調要翻轉外界對師鐸獎的印象。

「我很幸運能被看見！」康毓庭說，原本立志創作的她，藝研所畢業回台東代課抵實習的1年裡，發現台東需要藝術教育資源，因此決定留下來。任教20年的她也在2019年拿下全國高中SUPER教師獎，她坦言對於獲獎並未抱持很大信心，她謙虛表示自己只是願意做，並非很厲害，至今仍在學習進修藉此成長。

康毓庭表示，當初報名師鐸獎時交了2本比論文還厚的資料，強調教書從第1年到第20年抱持同樣的熱忱，還越來越瘋狂，有人以為她是熱血的新進老師。她坦言把老師當成工作會很無趣，為了使工作變有趣，因此撰寫許多計畫帶著學生共同實踐，先讓學生了解活動背後的意義，再陪著學生一起做，就是最直接的身教，讓學生感受到老師也付出心力同樣投入。

康毓庭推動美感教育課程，不僅強化術科能力，也顛覆學生對美術的想像，多次將藝術結合義賣，發起彩繪鞋義賣活動幫助弱勢團體，也帶著學生當志工，到國軍英雄館、台東郵局、多良車站彩繪牆面。她說2年前畫完郵局狂曬太陽7天，決定再也不畫壁畫，未料事隔18月竟又畫了多良車站80公尺，讓學生直呼「老師越來越誇張」。

她從不挑選學生，除了致力美術班，也開設選修課提升普通班學生的美感，強調喜歡有熱忱的學生，零基礎也沒關係。她說，東女孩子大多沒有美術基礎，從零開始培養，成績一樣亮眼，去年畢業班學生近8成錄取國立大學，創下該校美術班最佳紀錄。

她說，師鐸的「鐸」是樂器名，古代用以示警，她期許自己當個能敲響樂器的老師，具有影響力，並持續引進資源，幫助學生完成夢想，更感謝學校、同事、學生及家人的支持，才能逐步實踐計畫。