盛群(6202)今(15)日舉辦股東會，由董事長吳啟勇主持，盛群力拚今年整體IC及MCU(微控制處理器)銷售數量皆持續維持穩定成長，另外，今日也通過每股配發現金股利4.56元。

盛群去年全年營收為56.15億元、年增加22.5%，毛利率因產品組合與匯率影響小幅下滑至46.2%，歸屬母公司稅後淨利達10.31億元，年增加13%，每股稅後盈餘達4.56元。

盛群去年MCU營收高達43.56億元、創下歷史新高，重點產品之一的觸控應用MCU年度出貨數量超過1.9億顆，相較2019年的1.5億大幅成長；另外，32位元MCU年銷也成長到2900萬顆，維持年成長30%以上，因應疫情盛群健康量測類MCU的銷售數量更高達9700顆，其他安防、直流無刷馬達BLDC、電腦週邊等產品均維持穩定增長，整體來說，2020年營運亮眼。

盛群表示，今年新冠肺炎疫情控制尚未完全掌握，中美貿易摩擦、中印關係漸趨緊張，以及英國脫歐等因素後續仍待觀察，致全球局勢處於不穩定及全球經濟成長走緩，對全球經濟仍會有不確定性的衝擊，但也可能在疫苗產生效應後有報復性的增長，必須密切注意。

產品開發方面，盛群今年會持續專注於智能家電、健康量測、安全防護、馬達控制等應用產品開發外，近期新智慧生活型態崛起，智能創意產品市場蘊藏龐大商機，因此，盛群除研發傳感應用和物聯網連接的通用或專用MCU外，也將投入資源提升產品差異化與產品創新，以掌握終端市場關鍵趨勢。

盛群表示，除標準MCU外，針對特殊應用領域開發ASSP MCU，不斷強化既有研發能力，積極建立產品之獨創性，並增加其價值，提供客戶更完整之產品系列，搶攻更多終端商機，目標2021年整體IC及MCU銷售數量皆持續維持穩定成長。

另外，盛群今日股東會也通過，每股配發現金股利4.56元，其中包括盈餘配發4.1899元、法定盈餘公積配發0.3701元。