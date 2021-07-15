迎接數位時代來臨、培育相關人才，國立中興大學攜手海量數位工程公司，今天共同簽訂「學術及產學合作協議書」，該公司並捐贈興大350組雲端ERP軟體授權，未來盼以大數據應用、人工智慧及雲端ERP等核心技術為主，培育大數據、雲端ERP人才。

中興大學校長薛富盛、海量數位工程總經理施中仁，分別代表雙方簽約。薛富盛指出，許多產業近年來紛紛朝大數據、人工智慧及雲端服務、物聯網技術等方向發展，透過與海量數位工程的深度產學合作，可幫助學校教授更加了解市場最新大數據應用趨勢，提升產學研發量能。

本身就是興大校友的施中仁表示，成立於2000年的海量數位，已於2013年成為中華電信雲端ERP合格供應商；在工業4.0的趨勢下，也輔導許多產業進行數位轉型，頗獲肯定。這次除與興大締結產學合作，盼共同培育大數據及雲端技術人才，也捐贈軟體供興大教學、研究。

海量位數工程此次捐贈興大價值3150萬元，3年、共350組雲端的雲端ERP軟體授權，同時提供種子師資教學、輔導學生考取雲端ERP應用師證照。薛富盛說，透過這樣的合作，學生可模擬ERP軟體操作，提早熟悉業界的企業資源規畫管理工具。

中興大學理學院院長兼大數據中心主任施因澤表示，大數據中心是興大大數據、人工智慧領域人才匯集的基地，透過海量數位無償提供軟體授權與種子教師教學，可幫助學生達到學用合一。